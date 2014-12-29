|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]| 12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。