直击052D驱逐舰回收小艇全过程
来源:新浪军事    选稿:魏政

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|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|[!--empirenews.page--]|　　12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|　　12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|　　12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|　　12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|    12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|    12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|    12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。[!--empirenews.page--]|    12月26日，东海舰队旗舰郑州舰正式入列一周年，这艘我国自行研发的新一代导弹驱逐舰，系享有“中华神盾”美誉某新型驱逐舰的后续舰。一年来，这艘年轻郑州舰先后圆满完成了中俄“海上联合-2014”军事演习、战备巡逻、远海训练等重大任务。