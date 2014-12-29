中国国产首台“掘进机之王”下线 打破国外垄断

原标题: 中国国产首台“掘进机之王”下线 打破国外垄断

中国国产首台“掘进机之王”下线（资料图）

中国国产首台“掘进机之王”下线（资料图）

东方网12月29日消息：12月27日，拥有自主知识产权的国产首台大直径全断面硬岩隧道掘进机(敞开式TBM)，在湖南长沙中国铁建重工集团总装车间顺利下线。它的成功研制打破了国外的长期垄断，填补了我国大直径全断面硬岩隧道掘进机的空白。

在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为盾构，将用于岩石地层的称为TBM。相对于盾构，TBM因其对设备的可靠性和长寿命要求极高，被称为工程机械的“航空母舰”和“掘进机之王”。一个多世纪以来，其核心技术一直被国外垄断，目前国内的TBM全部依赖进口。

这台大直径敞开TBM开挖直径7.93米，总长180米，总重达1500吨，装机功率超过5000千瓦，集隧道开挖、支护、出渣、通风、排水等功能于一体，掘进精度达到毫米级，能安全、环保、高效地一次完成隧道施工。设备下线后将用于国家重点工程吉林中部城市引松供水工程，掘进长度共计23公里。

中国铁建重工副总经理、TBM总设计师程永亮介绍说：“目标工程如果采用传统的隧道施工工法，每月只能掘进不到150米，而采用这种先进的TBM，每月可掘进600米以上，大大提高了效率。这种国产TBM每台售价约1.7亿元，比同级别的进口TBM至少便宜5000万元，施工寿命达30公里，性价比高，优势明显。”

据介绍，这台敞开式TBM由中国铁建重工集团联合浙江大学、中南大学、天津大学、中铁十八局等共同研发，拥有自主知识产权，成功填补了我国大直径全断面硬岩隧道掘进机研制的空白，是大型高端装备制造领域的重大突破。