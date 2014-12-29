中企承建尼加拉瓜运河刚起步 俄欲提供安全支持

原标题: 中企承建尼加拉瓜运河刚起步 俄欲提供安全支持

“第二巴拿马运河”的开通，更大风险来自于各大国对新运河控制“资格”的竞争。目前，俄罗斯已经跃跃欲试，要为运河提供“安全”支持，来自美国的反弹也呼之欲出。

近日，尼加拉瓜政府宣布，全长达276公里的大运河正式开工建设。工程将耗资500亿美元，预定2019年竣工，2020年投入使用。在此过程中，中国富商王靖组建不久的HKND集团将独家规划、设计、建设，并拥有最多达100年的经营权。

前期，作为民营资本的HKND集团显示出出色的融资、管理和公关能力。它成功说服与中国没有正式外交关系的尼加拉瓜政府，让对方相信自己有能力筹集高达尼国国民生产总值5倍数额的建设资金，也在工程建设方面取得了中国建筑实力雄厚的大企业的技术背书。

不过，实质性的一步迈出，争议的尘埃却没有落定。

首先是尼国内部各种势力围绕运河修建的纷争。作为西半球最不发达的国家之一，尼加拉瓜47%的人口生活在贫困线之下。与新项目一起到来的中国的资源、能力和科学技术，有能力让尼国像巴拿马那样成长为中等发达国家。但反对派则指责政府“出卖”国家主权，以私利裹挟公益。环保主义者担心新运河将毁掉其必经的尼加拉瓜湖，让该国失去宝贵的淡水资源。12月10日，曾有数千名农民向首都集结、游行示威，反对运河的修建。未来，运河收益的“大蛋糕”如何分配，虽然百分之百是尼国“内部事务”，其风险不应由投资者承担，却又是决定项目成败的关键。

其次是围绕运河修建的国际纷争。为了减少外部争议，运河在规划中曾宁可多花钱，绕过与邻国的争议领土，但作为“第二条巴拿马运河”，它的出现将无疑会实质性地改写中美洲的地缘经济和政治环境。巴拿马运河也在扩建，完成后有望通过10万吨以上的巨轮。尼加拉瓜运河设计的最大通行吨位则达到了40万吨。两大运河互补能力明显，会让美洲国家通往亚洲的能源和货物通道变得更通畅，但竞争的意味同样不可小视。更大的风险来自于各大国对新运河控制“资格”的竞争。目前，俄罗斯已经跃跃欲试，要为运河提供“安全”支持，来自美国的反弹也呼之欲出。新运河建设过程中，民间资本挑重担、市场化运作“唱主角”的方式，一定程度上缓解了大国主导权之争所带来的高安全风险。未来，这种微妙脆弱的平衡还要维持下去。

运河竣工之前，完成数额惊人的融资、保证建设过程中的顺畅，将是对“神秘”商人王靖及HKND集团的重大考验。毕竟，开弓没有回头箭，运河建设如期开工，和平及繁荣又是众望所归。