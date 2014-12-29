俄邀请金正恩参加卫国战争胜利70周年庆典

原标题: 日媒：俄邀请安倍参加卫国战争胜利70周年庆典

东方网12月29日消息：日媒称，日俄关系消息人士28日透露，俄罗斯已邀请日本首相安倍晋三参加明年5月在莫斯科举行的卫国战争胜利70周年庆典。俄方还邀请了朝鲜最高领导人金正恩。如两人都接受邀请，将有可能在庆典上接触。据共同社12月29日报道，不过日本因乌克兰问题正对俄实施制裁，消息人士称：“目前阶段，安倍首相尚未决定是否接受邀请。最终将由首相做出决定。”

今年11月在北京举行的日俄首脑会谈上，双方就着手准备俄总统普京明年访日达成一致。有意见据此指出，安倍将慎重考虑，看清出席庆典与否的决定是否将影响到普京访日和北方领土谈判的进展。

关于金正恩出席庆典，俄总统助理乌沙科夫22日推测称，金正恩“正在考虑出席的可能性”。

据悉，写给安倍邀请其出席庆典的信函是在今年夏天以后收到的。2005年卫国战争胜利60周年庆典上，当时的日本首相小泉纯一郎、美国总统布什、中国国家主席胡锦涛和韩国总统卢武铉均等到场出席。

俄罗斯此次也邀请了金正恩和韩国现任总统朴槿惠等人。现任中国国家主席习近平也很有可能会出席庆典。

关于日朝首脑的接触，相关人士分析称，根据绑架问题再调查的进展和乌克兰局势将会出现各种可能。

由于俄罗斯强行合并乌克兰南部克里米亚，重视对美协调的日本对俄实施制裁，结果导致原计划今秋实施的普京访日被延后。