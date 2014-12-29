外媒称中国助力泰国国防无所不包 或出口红旗9

原标题: 外媒称中国助力泰国国防无所不包 或出口红旗9

东方网12月29日消息：英国《简氏防务周刊》12月24日报道称，中国和泰国23日同意加快国防工业合作，这是两国关系日益紧密的一部分。报道说，中国国务院总理李克强和泰国总理巴育·占奥差在北京举行了会晤，两位领导人称，他们将着眼于加强战略领域的双边合作，包括国防、贸易和投资、信息和通信技术以及宇宙空间。

一份声明称，中国和泰国将扩大国防工业领域以及军事演习、军事训练和教育、地区安全和反恐行动上的合作。

在国防工业方面，两国可能会致力于在中国技术基础上帮助泰国发展和建造多管火箭炮系统。

报道说，近年来，泰国推动了发展多管火箭炮系统的计划，这些系统以中国精密机械进出口公司制造的“卫士-1”302毫米多管火箭炮和“卫士-2”400毫米多管火箭炮为基础。泰国目前正在研制一种国产的122毫米多管火箭炮。

报道称，中国之前向泰国提供了以一系列军事平台为主的防务合作项目及军品制造援助，包括中国精密机械进出口公司的红旗-9地对空导弹系统。

其他平台包括中国精密机械进出口公司的FL-3000N舰载防空导弹系统和FK-1000移动防空系统，以及保利科技有限公司的CS-VP3防地雷反伏击车。