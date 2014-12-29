军报批奉承领导：投机取巧谋到一官半职结局难料

原标题: 军报批奉承领导：投机取巧谋到一官半职结局难料

莫把眼睛长在头顶上

人的眼睛本来长在脸上，但有的人眼睛似乎长在头顶上。他们讨巧唯上，见风使舵，眼里只有上级、没有群众，不怕官兵不满意，就怕领导不在意，一切以领导好恶为中心，专讲领导爱听的话，干领导高兴的事，溜须拍马、阿谀奉承，想方设法让领导批示表扬。

“眼睛长在头顶上”的人，无非是想给领导抬轿子，博得领导高兴，为自己升迁积攒资本。这样的人，不仅眼睛长错了，算盘也打错了。升迁靠的是能力素质、人品官德，是官兵的公论、群众的支持。离开这一点，即使靠投机取巧谋到了一官半职，结局也很难预料。

“眼睛长在头顶上”的人，往往头脑空空、知识贫乏，心中无招、手中无策。对领导交付的任务，口头上答应得很痛快，声音很响亮，落实起来却举步维艰、毫无章法。究其原因，主要是眼睛只盯着“天线”、不接“地气”久矣。

毛泽东说过：“越是上层越没有东西。要解决问题，一定要自己下去，或者是请下面的人上来。”不拜官兵为师，不把眼睛投向基层，就找不到解决问题的钥匙，到头来不是成为“墙上芦苇”，就是成为“山间竹笋”。

军人的天职是打仗。眼睛只盯着上头，不注重凝聚官兵力量、吸收官兵智慧、采纳官兵意见，是打不了胜仗的。在总结抗美援朝战争经验时，毛泽东特别指出，领导正确只是夺取胜利的因素之一，“而最主要的因素是发动群众出点子、想办法”。事实证明，绝好的点子、打赢的招法、胜战的法宝，都在官兵的头脑里、基层的富矿中。

尊重领导，对上负责，无可非议。但眼睛不能长在头顶上，而应主动把目光投向基层，下高楼出深院，拜官兵为师强本领，走群众路线正作风。诚如彭德怀元帅所说，对下负责是对上最好的负责！