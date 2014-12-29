汉和曝中国独特远程反潜火箭炮 欲打破美日封锁

原标题: 汉和曝中国独特远程反潜火箭炮 欲打破美日封锁

加拿大《汉和防务评论》杂志近日发表文章称，中国保利集团在“2014南非国际防务展”上展出了WS400反潜火箭弹，这一举动值得深究。WS400反潜火箭弹只是一个概念，截至目前中国海军和陆军从未部署过WS系列火箭弹。WS1、WS2、WS3系列多管火箭弹发射系统(MLRS)是一款主要用于出口的火箭弹。WS1、WS1B、WS2火箭弹已经出口到一些国家，包括土耳其和苏丹等。WS2火箭弹的操作范围为200公里(惯性制导)，WS3火箭弹为200公里，WS3A为280公里。WS3/3A也采用GPS中段制导，误差范围小于50米。

WS2、WS3、WS3A火箭弹的口径为400毫米，其他WS系列火箭弹的口径从122毫米到300毫米不等。这就是WS400反潜火箭弹的起源。换句话说，WS400用到的是WS3和WS3A的发射器。从WS400的物理构造来看，箭体部分是WS3的升级版，添加了一个鱼雷。为了提高飞行控制能力，WS400火箭弹配置了“双稳定鳍”。

文章称，中方并未在国际武器市场上促销这款产品。这并不奇怪。保利集团与其他武器制造商的合作方式通常是直接投资、共同设计。WS400模型只有非常简单的图文说明，通常情况下，这表明这款武器还处在概念设计阶段。

不过，这款岸基反潜概念武器值得深究。据台海军方面的消息人士称，最近几年，中国海军在沿岸200海里经济专属区内部署了大量固定声纳矩阵，这些区域靠近菲律宾和台湾海峡。

中国开发了多款射程低于300公里的多管火箭弹发射系统(MLRS)，包括WS系列在内。之所以有此必要，是因为在提升目前数据传输的前提下，中国海军很可能正在考虑建立岸基反潜武器系统，此举的目的在于阻止美日潜艇靠近中国的经济专属区和台湾。

建立这种岸基远程反潜火箭弹系统是不容易的。如何探测或跟踪敌人的潜艇？WS400的操作假设有图片展示。WS400以营为基本操作单位，每个营管辖3个连。营部有指挥和通讯中心，多数情况下都是机动的。每个连通常配有6辆发射车。WS3的发射车配有6轮火箭弹弹。

探测系统由反潜直升机和水下声纳矩阵组成。数据传输由一套双向系统完成，涉及到卫星、无人机和反潜直升机。先由反潜直升机侦察目标，然后将数据传输至地基WS400的站点，或者将WS400系统部署在内陆深处，在发起攻击前由卫星传输数据。

水下声纳矩阵探测目标的作用值得引起注意，这也证实了台湾海军消息人士提到的中国在沿岸部署了大量水下声纳矩阵的说法。

先将WS400降落到水下，然后利用鱼雷对潜艇目标发起攻击。同样，WS400的开发也与中国海军近几年大规模部署水下声纳矩阵有关。通过类似的措施切断美国海军潜艇对中国经济专属区的渗透之后，中国的弹道导弹战略核潜艇(SSBNs)如094型就能在经济专属区内安全地发射战略核导弹。

WS400的出现对处于埋伏位置的静态潜艇构成了一定的威胁。但是，对于在水下航行的潜艇，WS400如何进行持续跟踪并用远程火箭弹发起攻击呢？目前北约国家还没有类似的设备。俄罗斯、欧洲和美国的反潜火箭弹的射程大多低于50公里。因此，即便中国海军真的部署了类似WS400的岸基反潜火箭弹，其威慑因素也会大于任何实际的操作意义。