彭家声：克钦独立军中国情结浓厚 用游击战打缅军

原标题: 彭家声：克钦独立军中国情结浓厚 用游击战打缅军

环球时报记者邱永峥采访“果敢王”彭家声。

原标题：专访“果敢王”：中国情结浓厚 用游击战打缅军

从11月19日缅甸政府军炮击克钦军校，造成多支少数民族地方武装(“民地武”)受训学员23死16重伤起，紧邻云南的缅北大地枪炮声不绝。12月28日下午，克钦独立军在帕敢与缅甸政府军发生激战。截至28日，缅甸政府军与“民地武”之间不同规模的战事仍在进行。在这场重新燃起的战火中，5年前被缅甸政府军击溃逃散的“果敢民族民主同盟军”奇迹般地东山再起，多次与政府军交火，打死打伤包括营级指挥官在内的数百缅军官兵，压迫驻扎在果敢地区甚至萨尔温江以西勐波地区的政府军。缅北战事是否会迅速升级？重燃的战火会对刚拉开序幕的缅甸民主选举产生什么样的影响？在缅北有巨大投资利益的中国是否会被波及？中缅长达2185公里的边界将面临什么样的压力？从国际视野消失5年的缅北传奇人物、有“果敢王”之称的彭家声等缅北“民地武”要员，日前接受《环球时报》记者的独家专访，逐一解读缅北烽火引发的上述焦点问题。这也是彭家声5年来首度接受媒体采访。

彭家声：我们又见面了

12月22日，缅北某地，一幢被椰子、荔枝、菠萝蜜、枇杷树环绕着的普通民宅，“果敢王”彭家声中气十足地对《环球时报》记者说：“5年前在枪炮声中跟你聊了40分钟电话，5年后咱们又在枪炮声中见面了。”

除了面前摆的一盆炭火，清晰的逻辑思维，准确的记忆，以及有力的握手，很难让人相信眼前的“果敢王”已经84岁了。“这5年来，说我的版本实在太多了”，彭家声笑着对《环球时报》记者说，“有说我染病不行的，流亡泰国当寓公的，被缅甸政府招安养老的……可我现在不正坐在你跟前嘛!”

彭家声似乎更愿意谈与缅甸政府军之间爆发的一系列新战斗：“经过5年的卧薪尝胆，我们的果敢民族民主同盟军现在又有了上千人马和刀枪，可以跟缅甸政府军对阵，直到收复果敢为止。”

从11月19日缅军炮击克钦军校重燃缅北战事起，彭家声和他儿子、果敢民族民主同盟军司令彭德仁接连指挥属下武装与缅军交战。“深入敌后，展开运动游击战是我们军队最重要的战术”，彭家声一边熟练地在空白信纸上画出对阵双方的示意图，一边向《环球时报》记者解释说：“插入萨尔温江以西，也就是江西地区的部队已经吸引了缅甸政府军第11野战机动师、第77师和第88师等4个主力师的兵力，26架俄制无人侦察攻击机，一级战备的缅甸空军，以及果敢、勐波、勐古、南壮一带的民团。”彭德仁告诉《环球时报》记者：“众所周知，缅甸政府与缅北民地武和谈原计划12月21日至23日举行，可政府军却率先向克钦军校开炮，然后又派重兵进剿果敢及邻近地区的果敢军，这才是我们不得不出击的原因。”

从前线回来休整的果敢民族民主同盟军何营长，于12月9日至13日在南壮地区击溃缅军两个营，击毙缅军215营营长及属下百余人，据称致缅甸国防军总司令敏昂兰惊叹：“此役之惨烈即便在缅共时期也罕见。”何营长向《环球时报》记者详细讲述了南壮之战的内幕。

“我率两个不满员的连约40人准备机动时，有当地老乡前来报告：缅军上来了!我们赶紧抢占山谷两侧的有利地形，只比缅军快了一分钟!战斗于下午1时打响，持续到下午6时，居高临下的有利地形让缅军的迫击炮彻底失去作用，而政府军的空中力量又在地面近战中帮不上忙，所以只剩下我们点射他们的份。当我们最终撤出战场时，政府军方面只剩下一支枪还在响……我们清楚数到的政府军尸体就有60多具，还有一些人是死在林地里。所以，这一战就消灭了对方大约百人。”

彭家声在解释运动游击战打法时告诉《环球时报》记者：“所谓运动游击战，就是引诱缅军深入我们熟悉的地区，然后攻其不备。客观地说，我们现在的人员不及缅军，他们装备的130远程火炮能打30公里，外加随时可能赶来的空中力量，所以不可能跟缅军打阵地战。因此，我们在作战前期会派三五人小股骚扰对方，拖累他们，然后在地形有利时集中力量打击他们，具体就要求部队做到‘快进快出不打扫战场’，从而消除缅军火炮与空中力量的优势。”彭德仁坦承，果敢同盟军旅长以下几乎没有实战经验，普通士兵是20岁刚出头，所以，战术战法至关重要。

花5年时间“卧薪尝胆”

“最落魄的时候是2009年8·8事件后几天，我只带着两名警卫员跑到萨尔温江边，整支部队也就剩下几十个人，枪是没有了，后面的政府军紧追不舍，甚至派人到缅北其他民族特区压迫他们交人。”彭家声回顾5年前的情景时说：“后来(我)在泰国漂过一年，看病看了一年，最严重的时候连走路都不太方便。差点要了我的命的是胆结石，但我还是挺过来了，可能是老天爷看我还没有做完事吧，所以就让我缓过来了。”

2009年8月7日，缅甸军方以果敢枪械修理厂制造毒品为由，派30名警察欲搜查该厂，遭到拒绝。8月8日，缅甸军政府向果敢调派军队，与时任果敢特区政府主席彭家声领导的果敢同盟军形成对峙，造成恐慌。果敢特区政府随后在政府网站上就“8·8”事件发表声明。后来，事态恶化，冲突升级。8月底，西方媒体报道说，果敢局势基本明朗，大部分地区被政府军占领。事态平静后，外界流传很多关于彭家声被俘或生死未卜的传言。不过，彭家声妻子在8月30日晚致电《环球时报》记者，表示彭家声与其亲信仍处于“安全状态”。

彭家声坦言他“有点迷信，信神，也信佛”，比如说他跟其他果敢人一样相信“塞冧”。传说这是诸葛亮七擒孟获时留下的占卦卜卦仪式：“杀一只小猪，放入锅里煮，煮熟煮烂后把肉剥去剔净，看骨头，要用小猪左膀骨头。要请来‘掌塞人’，看卦问卜。”彭家声还说：“我在长青山还遇见过鬼，那是一天夜里，路上过来一帮‘人’，走近了却又不见了，接着又出现了，躲都躲不开!还有一次前去打政府军，途中一棵大缅花树的大树杈落下来挡在路上。于是有人说这是老缅挡道……”

2012年，当82岁的彭家声突然出现在克钦特区总部拉咱时，克钦武装的领导人几乎不敢相信这一事实。“他当场拍板给了我们100条枪，这是果敢军重振的开始”，一名奉彭家声之命提前跟克钦独立武装接触的果敢人士向《环球时报》记者透露：“8·8事件之后，全缅甸的人都认定果敢同盟军被彻底消灭了，彭家声再也不可能东山再起。因此，当我出现在克钦独立武装总部时，克钦领导层问我有什么？我的回答是：‘就一封彭家声的亲笔信，一辆借来的摩托车和我自己一个人!’我招来的第一批果敢同盟军算我在内就5人，第二批10人，还有几个有多年吸毒史的老兵……就这样，我们终于恢复到现在14个营的规模，并与德昂(崩龙)民族解放军、克钦独立军、佤联军建立了良好关系。武器装备方面虽仍然极缺，但也有了单兵火箭筒。”

“多数士兵都是80后、90后，从来没有战争经验”，果敢同盟军某部金姓政委告诉《环球时报》记者：“这时候就凸显政治工作的重要性，让士兵们明白为世居的家园而战。此后，我们的士兵又经历了克钦武装驻地拉咱的2013年守卫战，在缅军的战机、武装直升机和重炮下锻炼出来，终于可以独立到江西作战。”

缅北公投定归属？

随着缅甸政府军对缅北各支“民地武”施加的压力增大，特别是国际社会认定缅甸军方会在2015年大选前“展示肌肉”，缅北的“民地武”开始做各种打算。

缅甸网络上盛传缅北“民地武”甚至有“效仿克里米亚公投”的说法：如果缅甸军方坚持武力解决“民地武”，那么缅北各方将举行公投，其选项有“继续留在缅甸联邦内，保持高度自治现状”“现有的各军事政治团体宣布‘独立建国’”，甚至还有“回归大中华”!对此，有不愿意透露姓名的昆明东南亚问题专家坦言：“这种传言不可信，也不可能，只是民地武为制约缅甸政府而放出的风声。”

彭家声和彭德仁就此问题接受《环球时报》记者采访时明确表示：“缅北问题只能通过政治谈判的方式来解决。”克钦和佤邦的领导层也通过《环球时报》记者表示，希望中国能在缅北和平事务中发挥更大作用。不过，政治谈判的前提在缅甸民主正义党、果敢民族民主同盟军12月26日的“关于目前形势声明”中表述得很清楚：“以武力光复果敢亦是我们一种无奈的选择!”

《环球时报》记者注意到，“果敢王”的“中国情结”很浓厚，一口带云南口音的普通话外，家里的对联，书写的文字，他配合解放军围剿中缅边境的国民党残军历史，都令人印象深刻。更让《环球时报》记者感慨的是他对祖籍四川的惦记。彭家声恳请《环球时报》帮助他寻找四川会理县的“根”：“之前托好几拨人找过，但一直没有找到。”据彭家声自述，他祖上是四川省会理县萨林大街人。四代前的祖辈一人来到果敢，做的是“翘头扁担”，挑钱银卖冥币，“后来才发了家，世居果敢”。

相互信任是民族和解与和平的基础

2015年将是缅甸社会政治的“关键节点”，因为60多年来缅甸真正的全国大选在年底展开，各省邦的民主选举已经于12月27日自仰光拉开序幕，而缅甸中央政府与“民地武”的停火协议也计划在2015年2月12日联邦节这天签署。

彭家声坦言：“没有信任是不会有任何和平谈判的。我现在的担心有两点：一是政府没有诚意，也就是一边放风和谈一边像今年11月那样主动炮击克钦军校，派军队抢占缅北‘民地武’控制区;二是担心缅甸民主选举仍存在相当大的变数，比如说担心失去利益的缅甸军人集团虽然有人脱了军装参选，可一旦连这样的竞选都失利，他们会不会以种种借口宣布大选结果无效？这些不确定性让和平谈判变得飘摇不定。”

克伦民族联盟的卫生官员马尔塔也表示：“我们都是真心要和平，可双方都是有人支持和平，有人反对停火。每一方面都有人将和谈视为下棋的博弈。”

2011年，缅甸总统吴登盛上台后，先后与多支“民地武”签署停火协议，可全国范围内的停火仍目标遥远，有分析称，这主要跟占缅甸人口多数的缅族政治家在跟少数民族进行权力共享、武装力量改编和军方让权方面不愿退步有关。许多缅甸批评人士表示，主要的关节在于军方不愿意让权。此外，“民地武”占据的边境地区有巨大的非法利益，比如说非法伐木、开采珠宝。这些利益让众多势力不愿意和平收场。